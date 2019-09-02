Россия подпишет с Австрией соглашение о сотрудничестве в борьбе с престурностью

Правительство РФ одобрило проект соглашения с кабинетом министров Австрийской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте, МИД РФ по достижению договоренностей с австрийской стороной предлагается подписать от имени российского правительства данное соглашение.

Текст проекта соглашения также размещен на сайте.