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СНГ 02.09.2019 12:48

Россия подпишет с Австрией соглашение о сотрудничестве в борьбе с престурностью

Правительство РФ одобрило проект соглашения с кабинетом министров Австрийской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте, МИД РФ по достижению договоренностей с австрийской стороной предлагается подписать от имени российского правительства данное соглашение.

Текст проекта соглашения также размещен на сайте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АВСТРИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]