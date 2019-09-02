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Дальнее зарубежье 02.09.2019 14:32

Премьер Эстонии по-русски поздравил школьников, родителей и учителей с Днем знаний

Премьер-министр Эстонии, председатель партии Центра Юри Ратас (Iuri Ratas) поздравил по-русски школьников, их родителей и учителей с началом нового учебного года.

"Дорогие ученики, учителя и родители! Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в гимназии, школе, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук", - написал Ратас на своей странице в фейсбуке.

"Желаю вам также проводить время с друзьями и родителями. С годом знаний вас!" - сказал премьер-министр в видеообращении.

На минувшей неделе министр образования Майлис Репс (Mailis Reps) на пресс-конференции по поводу начала нового учебного года сказала, что государство поддержит распространение в учебных заведениях программ, направленных на расширение ценностного воспитания, в том числе, обучению на эстонском языке. "Особое внимание будет уделено школам с русским языком обучения и профессиональным учебным заведениям", - сказала министр.

По ее словам, больше внимания будет уделено преподаванию эстонского языка в детских садах. "Начатый в прошлом году проект оказался очень удачным, и в русскоязычных детских садах будет еще больше эстоноязычных преподавателей", - сказала Репс.

"Мы приложим усилия к расширению возможностей для изучения эстонского языка, чтобы каждый желающий мог в любой момент и в любом месте бесплатно учить эстонский язык", - подчеркнула глава министерства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ШКОЛЬНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]