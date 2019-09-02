Премьер Эстонии по-русски поздравил школьников, родителей и учителей с Днем знаний

Премьер-министр Эстонии, председатель партии Центра Юри Ратас (Iuri Ratas) поздравил по-русски школьников, их родителей и учителей с началом нового учебного года.
"Дорогие ученики, учителя и родители! Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в гимназии, школе, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук", - написал Ратас на своей странице в фейсбуке.
"Желаю вам также проводить время с друзьями и родителями. С годом знаний вас!" - сказал премьер-министр в видеообращении.
На минувшей неделе министр образования Майлис Репс (Mailis Reps) на пресс-конференции по поводу начала нового учебного года сказала, что государство поддержит распространение в учебных заведениях программ, направленных на расширение ценностного воспитания, в том числе, обучению на эстонском языке. "Особое внимание будет уделено школам с русским языком обучения и профессиональным учебным заведениям", - сказала министр.
По ее словам, больше внимания будет уделено преподаванию эстонского языка в детских садах. "Начатый в прошлом году проект оказался очень удачным, и в русскоязычных детских садах будет еще больше эстоноязычных преподавателей", - сказала Репс.
"Мы приложим усилия к расширению возможностей для изучения эстонского языка, чтобы каждый желающий мог в любой момент и в любом месте бесплатно учить эстонский язык", - подчеркнула глава министерства.
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