Бахтадзе назвал причину своей отставки с поста премьера Грузии

Сообщивший в понедельник о своем решении уйти в отставку премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что принял это решение, поскольку считает свою миссию выполненной.
Как написал Бахтадзе в социальных сетях, целью его назначения на пост премьер-министра Грузии в 2018 году было создание стратегических рамок для дальнейшего развития страны.
"Стратегические рамки развития созданы, внедрены. И соответственно, я принял решение об уходе с должности, так как считаю, что свою миссию на этом этапе выполнил", - заявляет он.
При этом Бахтадзе пишет, что останется членом команды правящей партии "Грузинская мечта".
Ранее в понедельник Бахтадзе написал в соцсетях о своей отставке с должности. Кандидатура нового премьер-министра Грузии будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии, сообщил в понедельник журналистам лидер парламентского большинства Георгий Вольский. "Консультации по кандидатуре премьер-министра продолжаются и завтра, после заседания политсовета партии мы сделаем официальное заявление. Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно", - заявил Вольский.
Он прокомментировал вопрос и о возможном назначении на пост министра внутренних дел политсекретаря "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили. "Мы пока не можем со 100-процентной точностью говорить о будущих кадровых изменениях в правительстве. Состав нового кабинета министров представит кандидат в премьер-министры", - заявил Вольский.
Ранее грузинские СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Грузинская мечта" сообщили, что Бахтадзе в ближайшие часы заявит о своей отставке с должности. Согласно тем же источникам новым премьер-министром станет действующий министр внутренних дел Георгий Гахария.
Между тем, по заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахария будет "плевком" грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста министра внутренних дел за "кровавый" разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, когда пострадали сотни людей.
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