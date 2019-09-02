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Дальнее зарубежье 02.09.2019 15:04

Спецпредставитель США ознакомил афганского президента с итогами переговоров с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел встречу с президентом этой страны Ашрафом Гани и ознакомил его с итогами переговоров с представителями движения "Талибан" , сообщает в понедельник Associated Press.

Встреча состоялась накануне в Кабуле в президентском дворце, информацию о ней подтвердил в понедельник представитель Гани Седик Седикки. Он пока не обнародовал подробности о разговоре Халилзада и Гани.

Агентство отмечает, что в Кабул Халилзад прибыл из Катара, где в августе проводил переговоры с талибами. Девятый раунд переговоров между США и талибами завершился без подписания соглашения. Однако по итогам переговоров Халилзад написал в Твиттере, что стороны "на пороге заключения соглашения".

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]