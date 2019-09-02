Спецпредставитель США ознакомил афганского президента с итогами переговоров с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел встречу с президентом этой страны Ашрафом Гани и ознакомил его с итогами переговоров с представителями движения "Талибан" , сообщает в понедельник Associated Press.

Встреча состоялась накануне в Кабуле в президентском дворце, информацию о ней подтвердил в понедельник представитель Гани Седик Седикки. Он пока не обнародовал подробности о разговоре Халилзада и Гани.

Агентство отмечает, что в Кабул Халилзад прибыл из Катара, где в августе проводил переговоры с талибами. Девятый раунд переговоров между США и талибами завершился без подписания соглашения. Однако по итогам переговоров Халилзад написал в Твиттере, что стороны "на пороге заключения соглашения".