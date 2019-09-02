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Социум 02.09.2019 13:02

Премьер Азербайджана утвердил новый состав комиссии по дорожной безопасности

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов утвердил новый состав правительственной комиссии по дорожной безопасности

Согласно постановлению кабмина, председателем комиссии является один из вице-премьеров.

Заместителем председателя комиссии является начальник Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана.

В состав комиссии также входят: завотделом коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства аппарата кабмина; завотделом по вопросам безопасности и обороны аппарата кабмина; первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям; заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий; заместитель министра здравоохранения; заместитель министра образования и представители других ведомств.

В целом, комиссия состоит из 16 человек.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАБМИН, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]