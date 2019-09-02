Премьер Азербайджана утвердил новый состав комиссии по дорожной безопасности

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов утвердил новый состав правительственной комиссии по дорожной безопасности
Согласно постановлению кабмина, председателем комиссии является один из вице-премьеров.
Заместителем председателя комиссии является начальник Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана.
В состав комиссии также входят: завотделом коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства аппарата кабмина; завотделом по вопросам безопасности и обороны аппарата кабмина; первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям; заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий; заместитель министра здравоохранения; заместитель министра образования и представители других ведомств.
В целом, комиссия состоит из 16 человек.
Х.Насирзаде
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