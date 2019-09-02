В Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,7

В Алматы в понедельник в 15:06 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,5 находился в 5 км на север от мегаполиса. Координаты эпицентра - 43.17 градуса северной широты, 76.95 градуса восточной долготы. Глубина - 15 км.

В Алматы ощущалось 2-3 балла по шкале МSК-64, отмечают сейсмологи.