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СНГ 02.09.2019 13:27

В Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,7

В Алматы в понедельник в 15:06 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,5 находился в 5 км на север от мегаполиса. Координаты эпицентра - 43.17 градуса северной широты, 76.95 градуса восточной долготы. Глубина - 15 км.

В Алматы ощущалось 2-3 балла по шкале МSК-64, отмечают сейсмологи.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]