Иранские СМИ сообщают о предложении Макрона по финансированию закупок нефти

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил выделить кредитную линию в размере $15 млрд для предпокупок иранской нефти в качестве условия для возобновления Тегераном выполнения своих обязательств по ядерной сделке, сообщили иранские СМИ.

Сумма будет выплачиваться в три этапа. В обмен Макрон предложил Ирану не запускать третий этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и, возможно, отказаться от уже реализуемых первых двух этапов отступления от своих обязательств, пишут иранские СМИ со ссылкой на вице-спикера парламента Исламской республики Али Мотахари.

Обеспечить условия для продолжения экспорта нефти - одно из основных условий, выдвигаемых Ираном для возобновления выполнения в полном объеме положений СВПД.

8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении финансово-экономических санкций, включая полный запрет на экспорт иранской нефти.

Европейские страны - Великобритания, Германия и Франция - ради сохранения СВПД обещали создать платежный механизм для продолжения торговли с Ираном в обход американских санкций. Однако до сих пор этот механизм не удавалось распространить на нефтяной сектор Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, дав "евротройке" еще 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Этот срок истекает 4-5 сентября.

Между тем, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил в понедельник, что за последние дни позиции Тегерана и Парижа по СВПД сблизились.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник выразил надежду, что инициатива Франции по урегулированию ситуации вокруг СВПД принесёт результат.