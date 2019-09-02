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Это интересно 02.09.2019 13:55

Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере порядка $200 млн властям США в связи с расследованием предполагаемых нарушений конфиденциальности детей на видео-платформе YouTube, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По их словам, на таких условиях Федеральная торговая комиссия (FTC) США и Google договорились об урегулировании спора. Большинство членов FTC поддержали сделку.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности жаловалась в FTC на то, что YouTube нарушил закон о защите личных данных детей в интернете, собирая информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и используя ее в таргетированной рекламе.

Издание напоминает, что в прошлый раз FTC оштрафовала Google в 2012 году, однако тогда размер взыскания был в десять раз меньше. Правда, по сравнению с общей стоимостью бизнеса Google эта сумма незначительна, отмечает The Wall Street Journal.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, GOOGLE, YOUTUBE, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]