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СНГ 02.09.2019 13:58

Зеленский поручил до 1 декабря запустить на Украине новую таможню, прогнать "всех старых коррупционеров"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую Государственную таможенную службу.

"Обеспечить запуск Государственной таможенной службы Украины, не допустить к работе в ней всех старых коррупционеров - я буду вам лично помогать. Срок - до 1 декабря 2019 года", - сказал Зеленский в ходе встречи с правоохранительными органами, Кабинетом министров и представителями парламента в понедельник.

Помимо этого, президент обязал запустить полноценно систему "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года, а также до 1 октября принять закон об уполномоченных экономических операторах.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ТАМОЖНЯ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]