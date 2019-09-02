Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0254 GBR   2.067 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.10 -1.61 Brent 60.43 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 02.09.2019 13:58

Boeing ввел должность вице-президента по продажам гражданских самолетов в РФ и Центральной Азии

Американский авиаконцерн Boeing ввел должность вице-президента по продажам и маркетингу гражданского сегмента в России и Центральной Азии, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Boeing.

"Так как регион России и Центральной Азии является одним из важнейших рынков для Boeing, компания приняла решение о создании должности вице-президента по продажам и маркетингу, который будет фокусироваться только на странах этого региона", - заявили в Boeing.

Согласно сообщению компании, распространенному в понедельник, на этот пост назначен Грег Лакстон. Ранее он возглавлял направление продаж в Boeing Business Jets, а также продажи правительственным и военным заказчикам подразделения Boeing Commercial Airplanes.

"Он руководил командой, которая осуществляла продажи гражданских самолетов и сопутствующих сервисов Boeing частным владельцам, правительствам и заказчикам оборонного подразделения Boeing. В конце 2018 года Лакстон и его команда запустили программу нового лайнера BBJ 777X, который может выполнить беспосадочный полет между любыми двумя городами Земли", - говорится в сообщении.

До прихода в Boeing Лакстон в течение 20 лет служил летчиком-истребителем в ВВС США, закончил службу в звании подполковника с общим налетом свыше 4 тыс. часов.

Как отмечает Boeing, Лакстон пришел на смену Марти Бентротту, который недавно вышел на пенсию. При этом Бентротт, в отличие от Лакстона, отвечал не только за рынки России и Центральной Азии, но вел работу и в других регионах.

По данным Boeing, в РФ и Центральной Азии работают более 60 компаний, эксплуатирующих гражданские самолеты ее производства. Согласно актуальному прогнозу американского концерна, в ближайшие 20 лет региону потребуется 1,28 тыс. новых самолетов общей каталожной стоимостью $160 млрд, в том числе 910 узкофюзеляжных и 140 широкофюзеляжных, а также сопутствующие сервисы на $430 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, BOEING, РУКОВОДСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Авиакомпаниям РФ и Центральной Азии в ближайшие 20 лет потребуется 1,28 тыс. самолетов - Boeing "Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых Boeing-737 MAX с декабря - гендиректор Российское вето на трибунал по Boeing спасло репутацию Совбеза ООН - Нарышкин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]