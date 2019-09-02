Boeing ввел должность вице-президента по продажам гражданских самолетов в РФ и Центральной Азии

Американский авиаконцерн Boeing ввел должность вице-президента по продажам и маркетингу гражданского сегмента в России и Центральной Азии, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Boeing.

"Так как регион России и Центральной Азии является одним из важнейших рынков для Boeing, компания приняла решение о создании должности вице-президента по продажам и маркетингу, который будет фокусироваться только на странах этого региона", - заявили в Boeing.

Согласно сообщению компании, распространенному в понедельник, на этот пост назначен Грег Лакстон. Ранее он возглавлял направление продаж в Boeing Business Jets, а также продажи правительственным и военным заказчикам подразделения Boeing Commercial Airplanes.

"Он руководил командой, которая осуществляла продажи гражданских самолетов и сопутствующих сервисов Boeing частным владельцам, правительствам и заказчикам оборонного подразделения Boeing. В конце 2018 года Лакстон и его команда запустили программу нового лайнера BBJ 777X, который может выполнить беспосадочный полет между любыми двумя городами Земли", - говорится в сообщении.

До прихода в Boeing Лакстон в течение 20 лет служил летчиком-истребителем в ВВС США, закончил службу в звании подполковника с общим налетом свыше 4 тыс. часов.

Как отмечает Boeing, Лакстон пришел на смену Марти Бентротту, который недавно вышел на пенсию. При этом Бентротт, в отличие от Лакстона, отвечал не только за рынки России и Центральной Азии, но вел работу и в других регионах.

По данным Boeing, в РФ и Центральной Азии работают более 60 компаний, эксплуатирующих гражданские самолеты ее производства. Согласно актуальному прогнозу американского концерна, в ближайшие 20 лет региону потребуется 1,28 тыс. новых самолетов общей каталожной стоимостью $160 млрд, в том числе 910 узкофюзеляжных и 140 широкофюзеляжных, а также сопутствующие сервисы на $430 млрд.