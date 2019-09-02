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Регион 02.09.2019 14:02

Глава МИД Ирана заявляет об отказе Тегерана пересматривать условия СВПД

Иран не планирует пересматривать условия ядерной сделки, заявил глава МИД Джавад Зариф.

"Речь не идёт о пересмотре СВПД, мы с вами оба знаем, так как участвовали в переговорах с самого начала, что невозможно открыть этот ящик Пандоры и снова закрыть его", - сказал Зариф в понедельник в Москве на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Иран продолжает переговоры с европейскими партнёрами, в том числе, Францией, для того, чтобы те выполняли свои обязательства в рамках сделки.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]