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Регион 02.09.2019 16:01

В Тегеране указывают на сближение позиций Ирана и Франции по иранской ядерной программе

Позиции Тегерана и Парижа по иранской ядерной программе сближаются, заявил в понедельник представитель правительства Ирана Али Рабии.

"К счастью, точки зрения (Ирана и Франции - ИФ) сблизились по большому количеству тем (связанных с ядерной программой - ИФ)", - приводят иранские СМИ слова представителя правительства.

По его словам, теперь проводятся "технические переговоры относительно выполнения обязательств европейских стран".

Ранее сообщалось, что заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи в понедельник отправится во Францию на переговоры, связанные с иранским ядерным соглашением - Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

В мае прошлого года президент Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому ядерному соглашению (СВПД) и возобновил действие односторонних санкций в отношении Ирана. СВПД был одобрен "шестеркой" стран-посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

В мае 2019 года Тегеран объявил о поэтапном сокращении выполнения своих обязательств по сделке, пока остающиеся ее европейские участники не выполнят своих обещаний оградить Иран от последствий американский санкций, прежде всего нефтяных.

Иранская сторона обещает позже на этой неделе приступить к третьему этапу отказа от выполнения обязательств по СВПД, если европейские страны так и не смогут предложить способ реализации предусмотренных соглашением экономических обязательств в отношении Тегерана.

На третьем этапе предполагается, что Иран может возобновить деятельность тяжеловодного реактора в Араке, способного производить оружейный плуто6ний, еще более повысить уровень обогащения урана - почти до 20%, и ввести в строй мощные центрифуги.

Президент Франции Эмманюэль Макрон взял на себя инициативу по решению этой проблемы: в последние недели он регулярно контактирует с иранским руководством.

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Тэги: ИРАН, ФРАНЦИЯ, ПОЗИЦИИ, СБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]