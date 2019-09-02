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Дальнее зарубежье 02.09.2019 16:15

Британским консерваторам пригрозили запретом на участие в выборах от партии за попытку помешать "жесткому" Brexit - СМИ

Британские члены парламента от консерваторов в палате общин могут лишиться права представлять там свою партию, если пойдут наперекор планам премьера Бориса Джонсона любой ценой реализовать выход Британии из ЕС 31 октября 2019 года, передает канал Sky News со ссылкой на источник.

"Любой консерватор, который пойдет на это, перестанет представлять партию в парламенте и не сможет участвовать в следующих выборах от Консервативной партии", - заявил источник телеканала.

По данным его, выступить против планов Джонсона, который неоднократно повторял, что намерен вывести Британию из ЕС с соглашением или без него 31 октября 2019 года, планировали примерно десять его однопартийцев.

Ранее Джонсон получил одобрение королевы Елизаветы II на предложение о приостановке работы парламента до 14 октября. Эта мера призвана не оставить британским депутатам достаточного количества времени для принятия документа, блокирующего "жесткий" выход Британии из ЕС без двустороннего соглашения или призывающего к его отсрочке.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]