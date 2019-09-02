В США в понедельник 1 тыс. 054 рейса отменены из-за приближения урагана "Дориан", сообщает сайте Flight Aware, отслеживающий полеты гражданской авиации.

Больше всего рейсов отменено в штате Флорида, следует из опубликованных на сайте данных. Более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине объявлена массовая эвакуация прибрежных населенных пунктов.