В США в понедельник 1 тыс. 054 рейса отменены из-за приближения урагана "Дориан", сообщает сайте Flight Aware, отслеживающий полеты гражданской авиации.
Больше всего рейсов отменено в штате Флорида, следует из опубликованных на сайте данных. Более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.
Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.
Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине объявлена массовая эвакуация прибрежных населенных пунктов.
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