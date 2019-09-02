Правительство ФРГ рассчитывает на то, что участники встречи "нормандской четверки" в Берлине смогут добиться прогресса в разрешении украинского кризиса, заявила представитель германского МИД Мария Адебар.
"Мы надеемся, что будет достигнут существенный прогресс", - сказала она журналистам. По ее словам, участники встречи будут обсуждать "все вопросы вокруг прогресса в минском процессе".
Встреча в нормандском формате на уровне советников проходит в понедельник в закрытом для прессы режиме.
Адебар не знает, станет ли эта встреча последней перед планируемом саммитом "нормандской четверки".
"Мы должны подождать", - сказала она.
Ранее в пресс-службе правительства ФРГ "Интерфаксу" подтвердили лишь сам факт встречи, отказавшись озвучить какие-либо детали.
"Контакты советников проходят в закрытом от прессы режиме, просим отнестись с пониманием", - указали в пресс-службе.
Советники лидеров стран "нормандской четверки" в понедельник, 2 сентября в Берлине обсуждают подготовку к проведению саммита в этом формате. О согласовании такой встречи 30 августа сообщили в правительстве ФРГ. Позднее в тот же день эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что российскую сторону на консультациях будет представлять Владислав Сурков.
В "нормандский формат" по урегулированию конфликта на востоке Украины входят Германия, Россия, Украина и Франция.
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