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Регион 02.09.2019 14:21

Европейские партнеры не предпринимают мер для спасения СВПД - Зариф

Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий не принимают необходимых шагов для спасения сделки, в отличие от России и Китая, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Иран, Россия и Китай никогда не прекращали сотрудничества в рамках СВПД. И мы считаем Россию и Китай партнерами, которые нам помогают в рамках СВПД и которые сохраняют твердую позицию, продолжая бороться за выживание этой сделки", - сказал Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом он подчеркнул: "К сожалению, мы не видим того же подхода со стороны европейских партнеров. Они не могут принять необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках СВПД".

Визит иранского министра проходит за несколько дней до того, как Тегеран может объявить о третьем этапе сокращения своих обязательств по иранской ядерной сделке. Уже 4-5 сентября Иран намерен объявить о новых шагах по сворачиванию сделки.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]