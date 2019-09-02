Европейские партнеры не предпринимают мер для спасения СВПД - Зариф

Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий не принимают необходимых шагов для спасения сделки, в отличие от России и Китая, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Иран, Россия и Китай никогда не прекращали сотрудничества в рамках СВПД. И мы считаем Россию и Китай партнерами, которые нам помогают в рамках СВПД и которые сохраняют твердую позицию, продолжая бороться за выживание этой сделки", - сказал Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
При этом он подчеркнул: "К сожалению, мы не видим того же подхода со стороны европейских партнеров. Они не могут принять необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках СВПД".
Визит иранского министра проходит за несколько дней до того, как Тегеран может объявить о третьем этапе сокращения своих обязательств по иранской ядерной сделке. Уже 4-5 сентября Иран намерен объявить о новых шагах по сворачиванию сделки.
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