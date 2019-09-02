Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0254 GBR   2.067 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.10 -1.61 Brent 60.43 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

АПК 02.09.2019 14:21

Минсельхоз утвердил размеры субсидий для сельхозпроизводителей Азербайджана

Совет аграрных субсидий при министерстве сельского хозяйства Азербайджана утвердил размер субсидий для сельхозпроизводителей, которые будут применяться с 1 января 2020 года.

Согласно решению, базовый размер субсидий составит 200 манат за каждый гектар посевных площадей. При этом на каждый вид сельхозпродукции будет применяться отдельный коэффициент, из чего и будет формироваться окончательный размер субсидий.

Ниже приводится таблица по отдельным видам сельхозпродукции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, СУБСИДИИ, РАЗМЕР


Похожие новости


Минсельхоз Азербайджана утвердил новый размер субсидий для производителей хлопка и табака Производители продукции АПК в Азербайджане по итогам 2018г получат свыше 24 млн манатов субсидий

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]