Минсельхоз утвердил размеры субсидий для сельхозпроизводителей Азербайджана

Совет аграрных субсидий при министерстве сельского хозяйства Азербайджана утвердил размер субсидий для сельхозпроизводителей, которые будут применяться с 1 января 2020 года.

Согласно решению, базовый размер субсидий составит 200 манат за каждый гектар посевных площадей. При этом на каждый вид сельхозпродукции будет применяться отдельный коэффициент, из чего и будет формироваться окончательный размер субсидий.

Ниже приводится таблица по отдельным видам сельхозпродукции.

Б.Рустамбеков