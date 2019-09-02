Лавров ждет от Зарифа оценки последних событий вокруг СВПД

Глава МИД Сергей Лавров рассчитывает услышать оценку своего иранского коллеги Джавада Зарифа по поводу последних событий, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы услышать вашу оценку по поводу последних событий вокруг СВПД по иранской ядерной программе", - сказал Лавров в понедельник.

Он отметил, что Россия следит за тем, как развивается ситуация и приветствует, "если шаги нацелены на преодоление тупика, возвращение к реализации мероприятий, которые соответствуют СВПД".