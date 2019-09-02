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Регион 02.09.2019 16:31

Лавров ждет от Зарифа оценки последних событий вокруг СВПД

Глава МИД Сергей Лавров рассчитывает услышать оценку своего иранского коллеги Джавада Зарифа по поводу последних событий, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы услышать вашу оценку по поводу последних событий вокруг СВПД по иранской ядерной программе", - сказал Лавров в понедельник.

Он отметил, что Россия следит за тем, как развивается ситуация и приветствует, "если шаги нацелены на преодоление тупика, возвращение к реализации мероприятий, которые соответствуют СВПД".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИРАН, ЗАРИФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]