Козак и Додон на встрече в Москве обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в понедельник встретился в Москве с президентом Молдавии Игорем Додоном, стороны обсудили двухстороннее экономическое сотрудничество, сообщил журналистам пресс-секретарь Козака Илья Джус.

"02.09.19 в Москве состоялась рабочая встреча специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Козака с президентом Республики Молдова И.Додоном, на которой обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетической и транспортной сфере", - сказал Джус.

Сам Додон ранее сообщал, что планирует встретиться в Москве не только с Козаком, но еще и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. В молдавскую делегацию входят министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой, председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Как уже сообщал "Интерфакс", на протяжении последних двух месяцев президент Игорь Додон неоднократно говорил о том, что в начале осени отправится с визитом в Москву, чтобы добиться скидки на поставляемый в Молдавию российский газ.

"Нам нужна такая скидка на несколько месяцев, чтобы не допустить повышения тарифов на газ. Действия прежних властей привели к тому, что такое повышение станет неизбежным, если мы не добьемся скидки от "Газпрома", - говорил Додон.

Сообщалось, что в ходе визита также будет обсуждаться вопрос о заключении нового договора на поставку российского газа в Молдавию. Нынешний договор, который был подписан еще в 2008 году и несколько раз продлевался, истекает 31 декабря 2019 года. Сторонам также необходимо обсудить возможные действия, в случае, если с Нового года будет прекращен транзит российского газа через Приднестровье.