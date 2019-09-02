Гражданин Казахстана пытался вывезти из Азербайджана в Россию незадекларированную валюту почти на $60 тыс.

Таможенные органы предотвратили незадекларированный вывоз из Азербайджана в Россию валюты на общую сумму около $60 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«При осмотре багажа гражданина Казахстана Гейдара Алиева, направлявшегося в Россию рейсом Баку-Москва, было обнаружено 3 млн 531,350 рублей ($52,762 тыс. по текущему курсу - ИФ), $6,253 тыс. и 400 манатов ($235)», - говорится в сообщении ГТК.

ГТК отмечает, что незадекларированная валюта была обнаружена сотрудниками Главного таможенного управления в воздушном транспорте.

По факту ведется разбирательство.

Ф.Исазаде