Могерини: Украина избежала краха и стала сильнее благодаря поддержке ЕС

Усилия ЕС в поддержку Украины дали плоды, и страна смогла выйти из сложной ситуации, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Украина стала намного сильнее, нежели она была раньше", - сказала Могерени в понедельник в Брюсселе.

Она напомнила, что ЕС несколько лет поддерживает Украину не только в вопросах, связанных с безопасностью, но и в важных для развития страны сферах. "Благодаря этому удалось избежать коллапса", - считает она.