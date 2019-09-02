Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0254 GBR   2.067 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.10 -1.61 Brent 60.43 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.09.2019 14:38

Могерини: Украина избежала краха и стала сильнее благодаря поддержке ЕС

Усилия ЕС в поддержку Украины дали плоды, и страна смогла выйти из сложной ситуации, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Украина стала намного сильнее, нежели она была раньше", - сказала Могерени в понедельник в Брюсселе.

Она напомнила, что ЕС несколько лет поддерживает Украину не только в вопросах, связанных с безопасностью, но и в важных для развития страны сферах. "Благодаря этому удалось избежать коллапса", - считает она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, УКРАИНА


Похожие новости


Могерини скорбит в связи с кончиной главы МАГАТЭ Амано, отмечает его самоотверженность и профессионализм Могерини обвиняет власти Сирии в ударах по лагерям беженцев, школам и больницам на северо-западе страны ЕС примет меры, чтобы Иран остался в ядерном соглашении - Могерини ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе Могерини связывает будущее "Восточного партнерства" со вниманием к молодежи В Брюсселе нет точного плана по встрече с Помпео - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]