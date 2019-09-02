Минсельхоз Азербайджана утвердил новый размер субсидий для производителей хлопка и табака

Совет аграрных субсидий при министерстве сельского хозяйства Азербайджана утвердил новые размеры субсидий для производителей хлопка, табака и сахарной свеклы.
«Новый порядок субсидирования производителей этой продукции и размеры субсидий вступят в силу с 1 января 2020 года», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.
Согласно принятому решению, размер субсидий для фермеров, занимающихся выращиванием хлопка, составит 100 манат за каждую тонну хлопка, переданного перерабатывающим предприятиям.
Субсидия для производителей высушенного табака составит 50 манатов за каждую тонну, переданную перерабатывающим предприятиям, сырого табака – 5 манатов, сахарной свеклы – 4 маната.
В Минсельхозе подчеркнули, что с 2020 года субсидии будут выдаваться только предпринимателям, зарегистрированным в электронной информационной системе сельского хозяйства.
В настоящее время производителям хлопка в Азербайджане выдаются субсидии в размере 0,1 манат за каждый килограмм, сданного перерабатывающим заводам; табачным производителям - 0,05 манат за каждый килограмм сухого табака и за каждые 10 килограммов сырого табака.
Х.Насирзаде
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