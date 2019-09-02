Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-августе увеличились на 6,7%, в августе - на 0,7%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 4,3 млн на 30 августа 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, в январе-августе 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 6,7%.

При этом в августе валютные резервы ЦБА увеличились на 0,7% или на $41,5 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.

А.Мамедов