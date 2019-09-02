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Дальнее зарубежье 02.09.2019 15:10

Первой жертвой урагана "Дориан" стал восьмилетний житель Багамских островов - СМИ

Ребенок погиб в результате удара урагана "Дориан" на северную часть Багамских островов, сообщает издание Bahamas Press.

По его данным, жертвой на острове Абако стал 8-летний мальчик. По словам матери ребенка, ее сын утонул. Отмечается, что пока нет данных о состоянии его сестры, которая пока считается пропавшей без вести.

Если сообщения о гибели ребенка подтвердятся, то он будет считаться первым человеком, погибшим из-за "Дориана", отмечают американские СМИ.

Согласно данным Международного комитета Красного Креста (МККК), "Дориан" разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов на островах Большой Багама и Абако. В МККК сообщили, что выделили $252 тыс. для оказания помощи пострадавшим в результате "первой волны" урагана.

Из-за проливных дождей, обрушившихся на острова, затоплены дороги и жилые дома. По данным МККК, наблюдаются "экстренные" проблемы с подачей чистой воды.

По прогнозам, ураган "Дориан" в понедельник продолжит бушевать в районе Багамских островов, а затем начнет двигаться в сторону штата Флорида. После этого стихийное бедствие будет постепенно ослабевать, но продолжит путь вдоль американского побережья. Под угрозой удара урагана также находятся штаты Джорджия и Южная Каролина.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, максимальную категорию, по шкале Саффира-Симпсона. Степень возможных разрушений от него оценивается как катастрофическая.

Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине объявлена массовая эвакуация прибрежных населенных пунктов.

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Тэги: БАГАМЫ, УРАГАН, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]