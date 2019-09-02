Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0254 GBR   2.067 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.10 -1.61 Brent 60.43 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.09.2019 17:11

Фон дер Ляйен примет Помпео в понедельник вечером - представитель ЕК

Будущий председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен встретится вечером в понедельник в Брюсселе с государственным секретарем США Майклом Помпео, подтвердила журналистам официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Это первый контакт, возможность начать некоторый обмен мнениями по вопросам скорее общего характера. И, насколько мне известно, господин Помпео встретится с будущими руководителями европейских институтов", - заявила пресс-секретарь, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.

"Это первые контакты, и я обращаю ваше внимание на то, что не будет заявлений для прессы, потому что они всего лишь ознакомительные", - объяснила представитель ЕК.

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление представителя госдепа Морган Ортагус, что госсекретарь США Помпео посетит Брюссель для обсуждения трансатлантического сотрудничества с европейскими политиками.

Помимо фон дер Ляйен у него запланированы переговоры с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, вступающим в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года, с председателем Европарламента Давидом Сассоли и с будущим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который вступает в должность с 1 ноября 2019 года.

Европейский совет согласовал 2 июля кандидатуру Борреля на пост главы дипломатии ЕС. Он сменит на нем итальянку Федерику Могерини. Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года.

Урсула фон дер Ляйен сменит Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии 1 ноября, до этого она занимала пост министра обороны ФРГ.

Помпео встретится в Брюсселе также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОМПЕО, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Помпео обеспокоен нарастающим экономическим влиянием Китая Помпео не исключил участия в президентских выборах в будущем Помпео заявил о возможности войны с Ираном, только если Тегеран сделает такой выбор Помпео признал, что версия об атаках Ирана на танкеры в Оманском заливе вызывает сомнения в США и в мире Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата - газета Администрация Трампа не допустит, чтобы какое-либо иностранное государство вмешивалось в выборы США - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]