В МИД РФ обеспокоены опасным обострением обстановки на израильско-ливанской границе

Россия призывает к сдержанности в связи с эскалацией напряженности на израильско-ливанской границе, заявили в понедельник в МИД России.

"Состоялось также обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на опасное обострение обстановки на израильско-ливанской границе. В этой связи с российской стороны была вновь подчеркнута необходимость проявления сдержанности с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Богданова с послом Израиля в Москве Гарри Кореном.

"В ходе беседы был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильских двусторонних отношений", - сообщили на Смоленской площади.