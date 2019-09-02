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СНГ 02.09.2019 17:32

В МИД РФ обеспокоены опасным обострением обстановки на израильско-ливанской границе

Россия призывает к сдержанности в связи с эскалацией напряженности на израильско-ливанской границе, заявили в понедельник в МИД России.

"Состоялось также обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на опасное обострение обстановки на израильско-ливанской границе. В этой связи с российской стороны была вновь подчеркнута необходимость проявления сдержанности с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Богданова с послом Израиля в Москве Гарри Кореном.

"В ходе беседы был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильских двусторонних отношений", - сообщили на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]