Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0254 GBR   2.067 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.10 -1.61 Brent 60.43 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.09.2019 17:43

Удар США по району Идлиба ставит под угрозу введенный там режим тишины - МИД РФ

США, нанеся воздушный удар в Идлибской зоне деэскалации, поставили под угрозу соблюдение там "режима тишины", заявили в понедельник в МИД РФ.

"Действия США поставили под угрозу соблюдение "режима тишины", введенного в 6.00 31 августа в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии.

"Удар спровоцировал обстрелы террористами позиций сирийских правительственных войск. Несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется", - подчеркнули в МИД РФ.

В минувшее воскресенье российские военные сообщили, что США нанесли авиационный удар в сирийской зоне деэскалации Идлиб, не предупредив Россию и Туцрию.

"В нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным российских военных, авиаудар США был нанесен в 15:00 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. "По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США", - заявили в российском центре.

"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - сообщили российские военные.

Как сообщал "Интерфакс", армия Сирии с 06:00 31 августа в одностороннем порядке прекратила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИДЛИБ


Похожие новости


В МИД РФ обеспокоены опасным обострением обстановки на израильско-ливанской границе Рябков допустил возможность ответного размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет поближе к США с аналогичным подлетным временем Лавров и Чавушоглу выразили надежду на скорейший запуск практической работы сирийского Конституционного комитета В Бангкоке началась встреча Лаврова и Чавушоглу Париж призывает к немедленному освобождению задержанных во время протестов в Москве Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]