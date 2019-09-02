Удар США по району Идлиба ставит под угрозу введенный там режим тишины - МИД РФ

США, нанеся воздушный удар в Идлибской зоне деэскалации, поставили под угрозу соблюдение там "режима тишины", заявили в понедельник в МИД РФ.
"Действия США поставили под угрозу соблюдение "режима тишины", введенного в 6.00 31 августа в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии.
"Удар спровоцировал обстрелы террористами позиций сирийских правительственных войск. Несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется", - подчеркнули в МИД РФ.
В минувшее воскресенье российские военные сообщили, что США нанесли авиационный удар в сирийской зоне деэскалации Идлиб, не предупредив Россию и Туцрию.
"В нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
По данным российских военных, авиаудар США был нанесен в 15:00 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. "По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США", - заявили в российском центре.
"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - сообщили российские военные.
Как сообщал "Интерфакс", армия Сирии с 06:00 31 августа в одностороннем порядке прекратила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
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