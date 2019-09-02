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Это интересно 02.09.2019 15:49

Disney превзошла другие студии в совокупности по сборам США и Канаде в летний период

Около половины всех продаж билетов в кинотеатрах США и Канады в так называемый летний период пришлись на компанию The Walt Disney Co., тогда как продажи в целом сократились на 2%, показали данные Comscore.

Кассовые сборы за период с первых выходных мая до Дня труда в США принесли Disney около $2,2 млрд, что больше, чем у всех остальных крупных студий в совокупности.

Сборы пяти фильмов Disney за этот период превысили $1 млрд. В их число вошла и картина "Король лев", ставшая самым успешным анимационным фильмом в истории. На текущий момент картина находится на седьмом месте по мировым кассовым сборам ($1,56 млрд).

Disney остается лидером рынка в Голливуде на протяжении последних четырех лет, поскольку дорогостоящие сделки по покупке Lucasfilm, Pixar, Marvel и Fox дали компании преимущество в индустрии, которая все больше фокусируется на франшизах, пишет MarketWatch.

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Тэги: США, DISNEY, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]