Disney превзошла другие студии в совокупности по сборам США и Канаде в летний период

Около половины всех продаж билетов в кинотеатрах США и Канады в так называемый летний период пришлись на компанию The Walt Disney Co., тогда как продажи в целом сократились на 2%, показали данные Comscore.
Кассовые сборы за период с первых выходных мая до Дня труда в США принесли Disney около $2,2 млрд, что больше, чем у всех остальных крупных студий в совокупности.
Сборы пяти фильмов Disney за этот период превысили $1 млрд. В их число вошла и картина "Король лев", ставшая самым успешным анимационным фильмом в истории. На текущий момент картина находится на седьмом месте по мировым кассовым сборам ($1,56 млрд).
Disney остается лидером рынка в Голливуде на протяжении последних четырех лет, поскольку дорогостоящие сделки по покупке Lucasfilm, Pixar, Marvel и Fox дали компании преимущество в индустрии, которая все больше фокусируется на франшизах, пишет MarketWatch.
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