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ТЭК 02.09.2019 15:56

Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт газа в Турцию на 38%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал в Турцию 4 млрд 409,68 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 38,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в июне 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 650,67 млн кубометров или 24,34%. Поставки по сравнению с июнем 2018 года увеличились на 11,24%.

В целом, в июне экспорт газа в Турцию составил 2 млрд 673,71 млн кубометров (спад на 8,7% сравнению с июнем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 25,87 млн кубометров (75,7% всех поставок), LNG – 647,84 млн кубометров (24,3%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.

Азербайджанский газ в Турцию поставляется с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]