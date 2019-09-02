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ТЭК 02.09.2019 15:57

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $59,2 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник после падения по итогам августа.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 подешевели на $0,13 (0,22%) - до $59,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,06 (0,11%), до $55,16 за баррель.

В августе цена Brent упала на 7,3%, WTI - на 5,9% на опасениях замедления роста мировой экономики и, как следствие, спроса на топливо.

Для мировой экономики главным негативным фактором стала торговая война между США и Китаем. В частности, 1 сентября вступили в силу новые пошлины на импорт китайских товаров в Штаты на сумму порядка $110 млрд в год и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции, включая нефть.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что новый раунд переговоров между представителями двух стран состоится в сентябре в Вашингтоне, как и планировалось. Однако мало у кого есть надежда, что переговоры завершатся подписанием торгового соглашения и положат конец торговому конфликту.

"Экономическая неопределенность и впредь останется главным фактором на нефтяном рынке, - говорит глава отдела стратегии на мировых сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Рынок все больше готовится к затяжному противостоянию и будет следить за тем, какие меры примут центробанки для стимулирования спроса".

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]