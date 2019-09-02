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Москва и Вашингтон находятся в состоянии дипломатической окопной войны - посол США в РФ

Между Россией и США ведется дипломатическая окопная война, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

"Последние два года были самыми сложными в современной истории двусторонних отношений. Мы стали участниками дипломатической окопной войны", - сказал Хантсман в интервью "Комсомольской правде".

Американский дипломат, покидающий 3 октября пост главы дипмиссии, оценивая итоги своей работы, напомнил, что персонал американского посольства сократился на 70%, консульство в Санкт-Петербург было закрыто.

"Поэтому большую часть времени мы должны были заниматься управленческими аспектами деятельности посольства в условиях, когда сотрудников гораздо меньше, а требований к работе становится только больше. А это значит, что основное внимание надо сосредоточивать на самых важных аспектах двусторонних отношений", - сказал Хантсман.

"И это было наиболее существенной частью моей деятельности, и, мне кажется, мы справились, мы по-прежнему выполняем свою работу, выполняем ее в интересах американского народа", - подчеркнул уходящий глава американской дипмиссии.

По словам Хантсмана, он был очень рад тому, что после его приезда в Москву между РФ и США были открыты новые каналы для общения "в тех областях, где есть общие интересы".

Однако он выразил сожаление по поводу того, что у него "не было больше встреч с губернаторами": "Я надеялся встретиться со многими губернаторами, но они точно так же отменяли встречи до того, как я к ним приезжал".

"Я всегда считал, что дипломатии нужны открытые двери и непредвзятость. Без этого дипломаты работать не могут", - сказал Хантсман.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]