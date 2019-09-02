Французский молочный концерн закрывает представительство в Азербайджане

Международный французский частный молочный концерн Lactalis объявил о ликвидации своего представительства в Азербайджане.

«Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу Баку, Ясамальский район, улица Муртузы Мухтарова, 203А, квартира 37», - говорится в объявлении компании.

Закрыть представительство в Азербайджане также приняла решение компания «BSA International SA» (входит в концерн Lactalis). Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по тому же адресу.

Lactalis- международный французский частный молочный концерн, со штаб-квартирой в городеЛаваль. Компания присутствует в 148 странах мира и является третьим по величине в мире производителем молочной продукции и лидером по выпуску сыра в Европе. Владеет 211 заводами по всему миру, в том числе 69– во Франции.

А.Мамедов