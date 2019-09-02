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Бизнес и законодательство 02.09.2019 16:07

Французский молочный концерн закрывает представительство в Азербайджане

Международный французский частный молочный концерн Lactalis объявил о ликвидации своего представительства в Азербайджане.

«Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу Баку, Ясамальский район, улица Муртузы Мухтарова, 203А, квартира 37», - говорится в объявлении компании.

Закрыть представительство в Азербайджане также приняла решение компания «BSA International SA» (входит в концерн Lactalis). Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по тому же адресу.

Lactalis- международный французский частный молочный концерн, со штаб-квартирой в городеЛаваль. Компания присутствует в 148 странах мира и является третьим по величине в мире производителем молочной продукции и лидером по выпуску сыра в Европе. Владеет 211 заводами по всему миру, в том числе 69– во Франции.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]