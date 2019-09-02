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АПК 02.09.2019 16:13

Объем субсидирования производителей в секторе АПК в 2020г не превысит 300 млн манатов - Минсельхоз

Общий объем субсидий из госбюджета Азербайджана, выделяемых сельскохозяйственным производителям, в 2020 году не превысит объема 2019 года, при определенном раскладе может оказаться и ниже, заявил на пресс-конференции в понедельник замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

Минсельхоз Азербайджана с 1 января 2020 года внедрит новую систему субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции.

«Субсидии будут выдаваться посредством Kapital Bank, который подготовил специальные банковские карты», - сказал Гулиев.

Он также отметил, что с карты фермер сможет обналичить только 25% суммы субсидий. Остальные операции должны проводиться посредством безналичного расчета.

Гулиев также сообщил, что в 2019 году объем субсидирования из госбюджета производителей АПК составит 292 млн манатов. «В следующем году она не превысит этой суммы, а может и уменьшиться», - добавил он, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Замминистра отметил, что до сих пор электронную регистрацию прошли 320 тыс. фермеров.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года базовый размер субсидий составит 200 манат за каждый гектар посевных площадей. При этом на каждый вид сельхозпродукции будет применяться отдельный коэффициент, из чего и будет формироваться окончательный размер субсидий.

В целом, на основе этого решения существенно увеличится число видов сельскохозяйственной деятельности, на выращивание которых будут выдаваться субсидии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПК, СУДСИДИИ, РАЗМЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]