Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0254 GBR   2.067 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.10 -1.61 Brent 60.43 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.09.2019 18:03

Северная Корея будет укреплять сотрудничество с регионами Дальнего Востока - зампред правительства КНДР

Заместитель председателя правительства КНДР Ли Рен Нам, который прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях Восточного экономического форума, заявил о перспективах сотрудничества Северной Кореи с Приморьем в различных сферах.

"У нас есть большие перспективы сотрудничества с Приморским краем в строительстве, сельском и рыбном хозяйстве, туризме", - сказал Ли Рен Нам, которого цитирует пресс-служба администрации края, в понедельник на встрече с губернатором региона Олегом Кожемяко.

Северокорейский зампред добавил, что сейчас КНДР сосредоточила силы на экономическом развитии и будет укреплять сотрудничество с регионами Дальнего Востока во всех отраслях.

Ли Рен Нам поблагодарил Кожемяко за участие в организации визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье.

"И я рад находиться в месте, где состоялась историческая встреча лидеров наших стран в рамках Российско-Корейского саммита. Надеемся, что Восточный экономический форум также будет содействовать развитию и процветанию Приморского края", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства КНДР.

Губернатор Приморья подчеркнул, что между народами России и Северной Кореи давно сложились теплые дружеские отношения.

"Мы связаны с КНДР железнодорожными, морскими путями (...) Мы готовы выстраивать отношения в области туризма, в этом году 10 отличников из Пхеньяна приедут отдыхать в лагерь "Океан", - сказал глава Приморья.

Кожемяко заявил, что для развития двусторонних отношений будет создана специальная рабочая группа, которая посетит Северную Корею в этом году.

"В нее войдут представители администрации Приморского края, торговли, туризма. И мы на месте обсудим вопросы в этих и других перспективных сферах сотрудничества", - подчеркнул губернатор.

Делегация Северной Кореи во главе с заместителем председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Намом в понедельник прибыла из Пхеньяна во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который открывается в среду.

В составе корейской делегации семь человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора Первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо и другие официальные лица.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНДР, ДАЛЬВОСТОК, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Небензя: ближайших перспектив снятия санкций с КНДР не просматривается Новые марки в память о визите Ким Чен Ына в Россию выпущены в КНДР Ушаков: о возможном визите Путина в Пхеньян пока никто не думает Лидер КНДР разделяет позицию по нераспространению ядерного оружия - Путин Ким Чен Ын надеется, что переговоры с Путиным продвинут процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове Ким Чен Ын рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Корейском полуострове, двусторонние отношения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]