Северная Корея будет укреплять сотрудничество с регионами Дальнего Востока - зампред правительства КНДР

Заместитель председателя правительства КНДР Ли Рен Нам, который прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях Восточного экономического форума, заявил о перспективах сотрудничества Северной Кореи с Приморьем в различных сферах.
"У нас есть большие перспективы сотрудничества с Приморским краем в строительстве, сельском и рыбном хозяйстве, туризме", - сказал Ли Рен Нам, которого цитирует пресс-служба администрации края, в понедельник на встрече с губернатором региона Олегом Кожемяко.
Северокорейский зампред добавил, что сейчас КНДР сосредоточила силы на экономическом развитии и будет укреплять сотрудничество с регионами Дальнего Востока во всех отраслях.
Ли Рен Нам поблагодарил Кожемяко за участие в организации визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье.
"И я рад находиться в месте, где состоялась историческая встреча лидеров наших стран в рамках Российско-Корейского саммита. Надеемся, что Восточный экономический форум также будет содействовать развитию и процветанию Приморского края", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства КНДР.
Губернатор Приморья подчеркнул, что между народами России и Северной Кореи давно сложились теплые дружеские отношения.
"Мы связаны с КНДР железнодорожными, морскими путями (...) Мы готовы выстраивать отношения в области туризма, в этом году 10 отличников из Пхеньяна приедут отдыхать в лагерь "Океан", - сказал глава Приморья.
Кожемяко заявил, что для развития двусторонних отношений будет создана специальная рабочая группа, которая посетит Северную Корею в этом году.
"В нее войдут представители администрации Приморского края, торговли, туризма. И мы на месте обсудим вопросы в этих и других перспективных сферах сотрудничества", - подчеркнул губернатор.
Делегация Северной Кореи во главе с заместителем председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Намом в понедельник прибыла из Пхеньяна во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который открывается в среду.
В составе корейской делегации семь человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора Первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо и другие официальные лица.
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