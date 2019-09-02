Иран признал факт взрыва его ракеты в космическом центре

В Тегеране подтвердили информацию о взрыве ракеты на стартовой площадке в космическом центре в Семнане, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя правительства Али Рабея.
По его словам, никто не пострадал при взрыве, произошедшем на прошлой неделе. Он произошел из-за технической неполадки во время испытаний, отметил представитель правительства.
Космический центр расположен в 240 км к юго-востоку от Тегерана.
На прошлой неделе агентство Associated Press сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. Оно ссылалась на спутниковые снимки. На фотографиях на стартовой площадке был различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал эту информацию, заявив, что США не причастны к инциденту и пожелал Ирану удачи в установлении его причин.
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