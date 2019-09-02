Число российских туристов в Турции за семь месяцев выросло на 15%

Турпоток из России в Турцию в январе-июле 2019 года вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 3,8 млн человек, всего страну за это время посетили более 25 млн иностранных туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма страны.

Россия заняла первое место по числу иностранных прибытий в Турцию. В топ-5 также вошли Германия, откуда приехали 2,7 млн туристов, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, Болгария (1,44 млн, плюс 23,5%), Великобритания (1,42 млн, плюс 17,8%) и Иран (1,1 млн, минус 16,4%).

В июле иностранный турпоток в Турцию вырос на 16,7% и достиг 6,6 млн человек, из которых 1,043 млн - россияне (плюс 16,2%). На втором месте по посещаемости Германия (868,3 тыс., плюс 14,1%), замыкает тройку Великобритания (425 тыс., плюс 19,8%). В топ-5 также вошли Нидерланды (плюс 10,8%) и Украина (плюс 14,4%) - 242,4 тыс. и 228,5 тыс. туристов соответственно.

Наиболее популярными у туристов в июле стали курорты Антальи (2,5 млн человек), Стамбул (1,6 млн), провинции Эдирне (696,9 тыс.), Мугла (631,3 тыс.) и Артвин (268,9 тыс.).

В январе-июле чаще всего путешественники посещали Стамбул (8,44 млн человек, 34% от общего числа поездок), а также провинции Анталья (7,8 млн, 31,8%), Эдирне (2,5 млн, 10%), Мугла (1,7 млн, 7%) и Артвин (1,2 млн, 4,9%).