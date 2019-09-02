В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2019

В Баку в понедельник стартовали командно-штабные учения «Eternity-2019» с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.
«Эти учения являются значимыми в плане повышения знаний участников в сфере обеспечения безопасности совместных стратегических проектов международного значения, проходящих через территории трех стран, развития их оперативных, учебных и аналитических способностей, а также совершенствования взаимодействия между подразделениями, обеспечивающими защиту этих проектов», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Трехсторонние командно-штабные учения завершатся 6 сентября.
Х.Насирзаде
Саудовская Аравия сменила председателя совета директоров Saudi Aramco
Катар полностью выкупает мощности СПГ-терминала в Бельгии до 2044г
ЛУКОЙЛ назначил двух вице-президентов по работе на зарубежных рынках
Скончалась известная переводчица Корана Валерия Порохова
Зарплаты работников SOCAR увеличены на 20%
Число российских туристов в Турции за семь месяцев выросло на 15%
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Джонсон констатирует рост шансов на выход Великобритании из ЕС со сделкой
Джонсон категорически против переноса срока Brexit
Иран в одночасье вернется к полному выполнению СВПД после достижения соглашения с европейцами - Зариф
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД