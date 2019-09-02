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Оборона 02.09.2019 17:02

В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2019

В Баку в понедельник стартовали командно-штабные учения «Eternity-2019» с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.

«Эти учения являются значимыми в плане повышения знаний участников в сфере обеспечения безопасности совместных стратегических проектов международного значения, проходящих через территории трех стран, развития их оперативных, учебных и аналитических способностей, а также совершенствования взаимодействия между подразделениями, обеспечивающими защиту этих проектов», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Трехсторонние командно-штабные учения завершатся 6 сентября.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]