В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2019

В Баку в понедельник стартовали командно-штабные учения «Eternity-2019» с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.

«Эти учения являются значимыми в плане повышения знаний участников в сфере обеспечения безопасности совместных стратегических проектов международного значения, проходящих через территории трех стран, развития их оперативных, учебных и аналитических способностей, а также совершенствования взаимодействия между подразделениями, обеспечивающими защиту этих проектов», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Трехсторонние командно-штабные учения завершатся 6 сентября.

Х.Насирзаде