Пожар произошел на корабле близ Калифорнии, есть многочисленные жертвы

Несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне близ калифорнийского острова Санта-Круз, передает в понедельник американское телевидение.
По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.
Пожарная служба округа Вентура допускает, что все эти люди могли погибнуть.
Береговая охрана США сообщила, что в 4:48 по местному времени (15:48) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.
Другой информации об инциденте пока не поступало.
С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по борьбе с наркоманией и наркотическими веществами
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по защите государственной тайны
Саудовская Аравия сменила председателя совета директоров Saudi Aramco
Катар полностью выкупает мощности СПГ-терминала в Бельгии до 2044г
ЛУКОЙЛ назначил двух вице-президентов по работе на зарубежных рынках
Скончалась известная переводчица Корана Валерия Порохова
Зарплаты работников SOCAR увеличены на 20%
Число российских туристов в Турции за семь месяцев выросло на 15%
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД