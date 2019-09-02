Пожар произошел на корабле близ Калифорнии, есть многочисленные жертвы

Несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне близ калифорнийского острова Санта-Круз, передает в понедельник американское телевидение.

По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

Пожарная служба округа Вентура допускает, что все эти люди могли погибнуть.

Береговая охрана США сообщила, что в 4:48 по местному времени (15:48) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

Другой информации об инциденте пока не поступало.