Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0254 GBR   2.067 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.10 -1.61 Brent 60.43 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.09.2019 17:07

Пожар произошел на корабле близ Калифорнии, есть многочисленные жертвы

Несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне близ калифорнийского острова Санта-Круз, передает в понедельник американское телевидение.

По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

Пожарная служба округа Вентура допускает, что все эти люди могли погибнуть.

Береговая охрана США сообщила, что в 4:48 по местному времени (15:48) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

Другой информации об инциденте пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СУДНО, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды Иранские корабли отбили у пиратов американское судно - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]