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02.09.2019 17:15

Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз

До начала нового учебного года остались считанные дни. Как и старшеклассники, начало нового учебного года с нетерпением ждут первоклассники, которые сделает свои первые шаги к школьной жизни.

Банк Республика, который уделяет большое внимание социальным проектам в нашей стране, придерживаясь традиции, в этом году вновь порадовал первоклассников из прифронтовой зоны. Банк при поддержке Исполнительной Власти Физулинского района осуществил проект под названием «Готов к школе!».

В рамках проекта, сотрудники банка посетили три школы на линии соприкосновения с врагом, в поселке Горадиз, Физулинского района и встретились с детьми, которые в этом году пойдут в первый класс. Во время встреч дети читали стихи и пели песни, тем самим показали, что они готовы к школе. В завершение веселой встречи сотрудники банка подарили портфели и школьные принадлежности более чем 100 детям, которые в этом году пойдут в первый класс и пожелали им успехов в учёбе, приобретении новых знаний и в будущем становлении полезными специалистами для страны.

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений для Банка, и в будущем Банк продолжит приносить пользу обществу, реализуя различные социальные проекты.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]