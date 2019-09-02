Отсутствие страховки не следует ставить в вину гражданам, им нужно помогать - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стимулирования страхования в России, подчеркнув при этом, что ставить в вину гражданам отсутствие страховки нельзя, и что власти обязаны помогать россиянам, оказавшимся в сложной ситуации.
"В основном, в других странах все решается через страховые общества, но и неправильно ставить в вину гражданам, что они не застрахованы, потому что, во-первых, у нас страховое дело не поставлено должным образом и доходы граждан не такие, чтобы они могли тратить деньги на страховку", - сказал Путин на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка в Иркутской области.
Он заявил, что граждан нужно стимулировать к страхованию имущества. "Мы обязаны помогать, обязаны выделять деньги, в том числе из федерального и регионального бюджета и будем это делать. Важно только, чтобы работа была поставлена должным образом и деньги расходовались эффективно. Доходили до людей, и решались проблемы", - подчеркнул Путин.
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