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Дальнее зарубежье 02.09.2019 20:03

Базирующиеся в Эстонии войска НАТО проведут учения в Латвии

В Латвии на полигоне Адажи (Adazi) во вторник начнутся учения Furious Hawk базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, в маневрах, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции.

"Речь идет о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии", - отметили в пресс-службе.

Кульминацией учений станут тактические маневры и боевые стрельбы, которые пройдут на будущей неделе.

Силы обороны предупредили, что во вторник по маршруту Тапа-Пайде-Пярну-Икла (Tapa - Paide - Parnu - Ikla) будут передвигаться колонны с военнослужащими и боевой тяжелой техникой и попросили у водителей автотранспорта проявлять большую бдительность на дороге.

В июне 2016 году лидеры 28 государств НАТО приняли на саммите в Варшаве решение разместить боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В Эстонии ведущим государством боевой группы является Соединенное королевство, в состав группы входят также военнослужащие Франции Дании, Бельгии и Исландии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ЛАТВИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]