Базирующиеся в Эстонии войска НАТО проведут учения в Латвии

В Латвии на полигоне Адажи (Adazi) во вторник начнутся учения Furious Hawk базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО.
Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, в маневрах, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции.
"Речь идет о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии", - отметили в пресс-службе.
Кульминацией учений станут тактические маневры и боевые стрельбы, которые пройдут на будущей неделе.
Силы обороны предупредили, что во вторник по маршруту Тапа-Пайде-Пярну-Икла (Tapa - Paide - Parnu - Ikla) будут передвигаться колонны с военнослужащими и боевой тяжелой техникой и попросили у водителей автотранспорта проявлять большую бдительность на дороге.
В июне 2016 году лидеры 28 государств НАТО приняли на саммите в Варшаве решение разместить боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
В Эстонии ведущим государством боевой группы является Соединенное королевство, в состав группы входят также военнослужащие Франции Дании, Бельгии и Исландии.
С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по борьбе с наркоманией и наркотическими веществами
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по защите государственной тайны
Саудовская Аравия сменила председателя совета директоров Saudi Aramco
Катар полностью выкупает мощности СПГ-терминала в Бельгии до 2044г
ЛУКОЙЛ назначил двух вице-президентов по работе на зарубежных рынках
Скончалась известная переводчица Корана Валерия Порохова
Зарплаты работников SOCAR увеличены на 20%
Число российских туристов в Турции за семь месяцев выросло на 15%
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД