Базирующиеся в Эстонии войска НАТО проведут учения в Латвии

В Латвии на полигоне Адажи (Adazi) во вторник начнутся учения Furious Hawk базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, в маневрах, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции.

"Речь идет о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии", - отметили в пресс-службе.

Кульминацией учений станут тактические маневры и боевые стрельбы, которые пройдут на будущей неделе.

Силы обороны предупредили, что во вторник по маршруту Тапа-Пайде-Пярну-Икла (Tapa - Paide - Parnu - Ikla) будут передвигаться колонны с военнослужащими и боевой тяжелой техникой и попросили у водителей автотранспорта проявлять большую бдительность на дороге.

В июне 2016 году лидеры 28 государств НАТО приняли на саммите в Варшаве решение разместить боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В Эстонии ведущим государством боевой группы является Соединенное королевство, в состав группы входят также военнослужащие Франции Дании, Бельгии и Исландии.