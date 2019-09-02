Рада направит в КС семь президентских законопроектов о внесении изменений в конституцию

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде направить в Конституционный суд Украины семь неотложных президентских законопроектов о внесении изменений Конституцию страны, сообщила руководитель комитета Ирина Венедиктова.

На заседании согласительного совета руководителей фракций и группы парламента в понедельник в Киеве Венедиктова сообщила, что комитет рекомендует включить в повестку дня 2-й сессии и направить в Конституционный суд проекты законов:

- о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии (№1013);

- в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента утверждать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должность и увольнять директоров НАБУ ГБР (№1014);

- в ст.93 относительно законодательных инициатив народа (№1015);

- в ст.85 и 101 о полномочиях Верховной Рады (№1016);

- в ст. 76 и 77 об уменьшении конституционного состава Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы (№ 1017);

- в ст. 81 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины (№1027);

- в ст. 85 Конституции о консультативно-совещательных органах Рады (№ 1028).

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент во вторник примет в целом законопроект об изменении в Конституцию Украины о снятии неприкосновенности с народных депутатов, а также рассмотрит и направит в Конституционный суд еще 7 президентских конституционных проектов законов.

"Там ещё будут семь законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию, и мы должны будем их рассмотреть и направить в Конституционный суд Украины", - сказал он.