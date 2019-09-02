Зарплаты работников SOCAR увеличены на 20%

Заработная плата сотрудников работников компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) увеличена на 20%, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.
«В соответствии с политическим курсом президента Азербайджана Ильхама Алиева по улучшению материального благосостояния населения, приказом главы SOCAR Ровнага Абдуллаева заработная плата всех сотрудников компании повышена на 20%», - отмечается в информации.
По данным компании, в настоящее время в SOCAR на постоянной основе работают свыше 50 тыс. граждан Азербайджана.
Н.Аббасова
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