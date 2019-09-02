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Социум 02.09.2019 17:38

Зарплаты работников SOCAR увеличены на 20%

Заработная плата сотрудников работников компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) увеличена на 20%, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

«В соответствии с политическим курсом президента Азербайджана Ильхама Алиева по улучшению материального благосостояния населения, приказом главы SOCAR Ровнага Абдуллаева заработная плата всех сотрудников компании повышена на 20%», - отмечается в информации.

По данным компании, в настоящее время в SOCAR на постоянной основе работают свыше 50 тыс. граждан Азербайджана.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: SOCAR, ЗАРПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]