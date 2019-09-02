Военные США уйдут с пяти баз в Афганистане в течение 135 дней - проект соглашения с талибами

Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане в течение 135 дней - это предусматривает проект соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан", сообщил в интервью афганскому телевидению TOLOnews в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
Он отметил, что США и талибы достигли "соглашения в принципе", но оно не окончательное, пока президент США Дональд Трамп не одобрит его.
Накануне Залмай Халилзад ознакомил в Кабуле президента Афганистана Ашрафа Гани с текстом проекта соглашения с талибами, которые добиваются вывода из страны всех иностранных войск.
Официальный представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщил в понедельник журналистам, что проект предусматривает постоянное прекращение огня в стране и прямые переговоры между талибами и правительством.
"Правительство Афганистана изучит этот документ и ознакомит с ним политиков и СМИ", - цитирует афганское телевидение Седикки.
Спецпредставитель США прибыл в Кабул из столицы Катара Дохи, где проводил девятый по счету раунд переговоров с талибами.
Ранее сообщалось, что в случае одобрения Кабулом проекта соглашения с талибами оно будет подписано в Дохе в присутствии представителей ведущих стран региона и мира, включая РФ и КНР.
Прямые межафганские переговоры планируется вести в Осло.
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