ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству

Исполнительная власть Бейлаганского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству.
Согласно материалам www.tender.gov.az, с фирмой «Vagif» подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта составила 999,998 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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