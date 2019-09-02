ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству

Исполнительная власть Бейлаганского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с фирмой «Vagif» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта составила 999,998 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков