Мехман Мамедов стал врио предправления Expressbank

Врио председателя правления азербайджанского «Expressbank» назначен Мехман Мамедов.

«В составе правления банка произошли изменения. Ильхам Хабибуллаев покинул пост председателя правления «Expressbank» по собственному желанию. По решению Наблюдательного Совета, полномочия председателя правления возложены на заместителя предправления Мехмана Мамедова», - отмечается в сообщении банка.

Мамедов является выпускником Азербайджанского Инженерного Университета и Азербайджанского Государственного Экономического Университета.

В целом, Мамедов имеет стаж работы в банковской сфере 24 года. С 2012 года он занимал должность директора кредитного департамента Expressbank, с 2017 года является членом правления банка, с 2018 года – заместитель председателя правления.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Азизов