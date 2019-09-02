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Внутренняя политика 02.09.2019 19:42

Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по защите государственной тайны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав комиссии по защите государственной тайны.

Согласно указу президента, опубликованному на сайте главы государства, председателем комиссии назначен первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

В состав комиссии включены: министр обороны Закир Гасанов, министр юстиции Фикрет Мамедов, министр иностранных дел Эльмар Маммедъяров, министр экономики Шахин Мустафаев, министр финансов Самир Шарифов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев.

Кроме этого, членами комиссии стали: глава Службы госбезопасности Али Нагиев, глава Службы внешней разведки Орхан Султанов, начальник Особой службы государственной охраны Вагиф Ахундов, начальник Государственной погранслужбы Эльчин Гулиев, президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, президент Госнефтекомпании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

Н.Аббасова

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Тэги: ГОСТАЙНА, КОМИССИЯ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]