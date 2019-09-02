Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по борьбе с наркоманией и наркотическими веществами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил новый состав комиссии по защите государственной тайны.
Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, председателем комиссии назначен вице-премьер.
Заместителем председателя комиссии назначен министр внутренних дел.
В состав комиссии включены: помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и по военным вопросам – начальник отдела, председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, начальник отдела Аппарата кабинета министров по вопросам безопасности и обороне, первый заместитель Генерального прокурора, первый заместитель министра финансов, заместители министров юстиции, здравоохранения образования, сельского хозяйства, обороны, молодежи и спорта, иностранных дел,экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, культуры.
Кроме того, в состав комиссии вошли: заместитель председателя Государственного таможенного комитета, зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и ребенка, заместитель начальника Службы госбезопасности, заместитель начальника Государственной погранслужбы, первый заместитель начальника Госслужбы по мобилизации и военному призыву, вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана, председатель Совета национального телерадио, председатель Совета по государственной поддержке НПО, заместитель ИВ Баку, заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана, президент Национального форума неправительственных организаций.
Н.Аббасова
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