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Внутренняя политика 02.09.2019 20:04

Президент Алиев утвердил новый состав комиссии по борьбе с наркоманией и наркотическими веществами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил новый состав комиссии по защите государственной тайны.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, председателем комиссии назначен вице-премьер.

Заместителем председателя комиссии назначен министр внутренних дел.

В состав комиссии включены: помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и по военным вопросам – начальник отдела, председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, начальник отдела Аппарата кабинета министров по вопросам безопасности и обороне, первый заместитель Генерального прокурора, первый заместитель министра финансов, заместители министров юстиции, здравоохранения образования, сельского хозяйства, обороны, молодежи и спорта, иностранных дел,экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, культуры.

Кроме того, в состав комиссии вошли: заместитель председателя Государственного таможенного комитета, зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и ребенка, заместитель начальника Службы госбезопасности, заместитель начальника Государственной погранслужбы, первый заместитель начальника Госслужбы по мобилизации и военному призыву, вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана, председатель Совета национального телерадио, председатель Совета по государственной поддержке НПО, заместитель ИВ Баку, заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана, президент Национального форума неправительственных организаций.

Н.Аббасова

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Тэги: НАРКОМАНИЯ, КОМИССИЯ, СОСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]