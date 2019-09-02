Размещение британских беспилотников в Персидском заливе будет иметь негативные последствия - Зариф

Планы Великобритании разместить свои беспилотники в Персидском заливе не будут способствовать безопасности в регионе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече в посольстве республики в Москве.

"Конечно же, наш регион не будет безопасным, если в нем военное присутствие будет расширяться", - сказал Зариф в понедельник.

Он отметил, что "увеличение военного контингента в Персидском заливе непременно приведёт к отсутствию безопасности в Персидском заливе".