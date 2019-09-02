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Регион 02.09.2019 20:30

Размещение британских беспилотников в Персидском заливе будет иметь негативные последствия - Зариф

Планы Великобритании разместить свои беспилотники в Персидском заливе не будут способствовать безопасности в регионе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече в посольстве республики в Москве.

"Конечно же, наш регион не будет безопасным, если в нем военное присутствие будет расширяться", - сказал Зариф в понедельник.

Он отметил, что "увеличение военного контингента в Персидском заливе непременно приведёт к отсутствию безопасности в Персидском заливе".

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Тэги: ИРАН, МИД, БРИТАНИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]