Иран и Россия запланировали совместные учения в Индийском океане - Зариф

Россия и Иран планируют проведение совместных военных учений в Индийском океане, заявил в понедельник глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане", - сказал он, выступая на встрече с представителями российской общественности в Москве.
Зариф отметил, что возможно, и "другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям".
В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе. В СМИ появлялись разные данные о том, когда именно могут состояться маневры.
Сообщения о таких учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном как раз в районе Ормузского пролива.
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